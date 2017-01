Kromě zmíněných legend se v Sonu představí také Walls Of Jericho, Down To Nothing, Municipal Waste, Burn a Mizery.

Suicidal Tendencies patří k předním představitelům crossoveru, spojujícím metal se sekaným hard corem, začínali ale na hardcore punkové scéně, což ukazují první dvě alba, z nichž Join The Army pomohlo kapele prosadit se. Zatímco na přelomu osmdesátých a devadesátých let se soubor stále více přikláněl k metalu, pak se ale vrátil k hard coru.

Kapela se sice v roce 1995 rozpadla, ale od té doby se opakovaně vracela. Loni však vydala novou desku World Gone Mad, na kterém bubnuje řezník od Slayer a experimentálních Fantomas Dave Lombardo.

Roger Miret z Agnostic Front

FOTO: /Alex Švamberk

Newyorští Agnostic Front jsou jednou z největších legend hard coru, kapela, vedená zpěvákem Rogerem Miretem, stála u jeho zrodu a posouvala jej dál, když zapojila prvky metalu.

Také Burn patří k veteránům scény, hrají od rocku 1989, nikdy se však výrazněji neprosadili.

Walls of Jericho na Rock for People

FOTO: NOVINKY/Ondřej Lazar Krynek

Detroitští Walls of Jericho patří k výjimkám na scéně hard coru a metal coru, protože za mikrofonem stojí Candace Kucsulainová, ovšem na agresivitě projevu skupiny to nijak neubírá. Skupina zaujala v letech 2004 až 2008, pak se ale načas odmlčela, než se v roce 2014 vrátila. Loni jí vyšla deska No One Can Save You FromYourselfs.

K mladším kapelám patří i Muncipal Waste, kteří se dali dohromady v Richmondu v roce 2001, a Mizery, kteří hrají teprve dva roky.