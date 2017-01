U2 zahájí turné v květnu ve Vancouveru a navštíví taky Londýn, Dublin, Barcelonu, Paříž a Brusel, ale Praha zatím v plánu není. Nejbližším místem, kde bude možné vystoupení vidět, bude zřejmě Berlín.

Deska, která vyšla v roce 1987, si získala kritiku i masy fanoušků - prodalo se okolo 25 miliónů kusů. Slavné hity jako Where the Streets Have No Name a With or Without You na koncertech sice běžně zněly, ale ještě nikdy nevěnovala skupina desce tolik prostoru.

Kytarista The Edge prozradil, že ještě přesně neví, jak koncerty proběhnou: „Koncert nemusí nutně začínat prvním trackem desky Where the Streets Have No Name, protože cítíme, že by to k tomu momentu mělo gradovat... takže jsme uprostřed jednání, v jakém pořadí to půjde.”

U2: The Joshua Tree

Fanoušci se prý mohou těšit i na „vzácné” tracky, které nejsou notoricky známé (Trip Through Your Wires, In God's Country). Skupina také nikdy nehrála na turné píseň Red Hill Mining Town o stávce horníků v osmdesátých letech.

„Nedávno jsem si The Joshua Tree poslechl, poprvé po třiceti letech, a je to pořádná opera,” poznamenal frontman Bono. „Hodně emocí, které znějí překvapivě aktuálně, láska, ztráta, zhroucené sny, hledání zapomnění...”

„Některé z písní jsem zpíval, ale nikdy ne všechny. Chystám se na to, a jestli bude publikum tak natěšené jako my, bude to skvělý večer.”

Prorocké písně



„Vypadá to, jako bychom se vraceli v kruhu do doby, kdy byly písně z The Joshua Tree napsány, s globálními otřesy, extrémně pravicovou politikou a základními lidskými právy v ohrožení,” řekl The Edge.

„Rozhodli jsme se dělat tyhle koncerty, abychom oslavili album, protože ty písničky nám připadají v této době pořád platné a prorocké. Právě teď se nám to zdá správné a těšíme se na to.

Na různých místech budou mít U2 různé předskokany - třeba OneRepublic, The Lumineers a Noela Gallaghera.