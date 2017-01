Tranzovní Maroko, rumunské Fanfare i korejský post-rock v Akropoli

World music všeho druhu zažije v roce 2017 pražský Palác Akropolis. Rumunská dechovka Fanfare Ciocarlia tam vystoupí už 1. března, Master Musicians of Jajouka led by Bachir Attar z Maroka 10. dubna. A to není zdaleka všechno.