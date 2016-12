Majitelem je obyvatel Malé Strany Jan Čep. Stal se jím poté, co v roce 2012 náhodou narazil na nabídku. „Kino mne doslova vtáhlo do svých útrob, když jsem viděl plakát, že je bývalé kino na prodej, spustila se iniciativa na obnovu a převzetí prostoru do soukromých rukou. Stálo to hodně úsilí mnoha lidí a podařilo se. Založili jsme např. Spolek Jsme U Hradeb, investiční společnost a v plánu je i Nadace,“ sdělil Právu Čep.

Původní kino, v němž měly premiéru mnohé české i československé filmy od 60. let, zavřelo necelé tři měsíce před povodní 2002. Dům z 60. let, stojící na pilotách ve vodě, totiž získal soukromý investor a kino nestačilo platit nájem. Následoval pak odpor proti záměru předělat kino na podzemní garáže. Byl úspěšný a následoval prodej unikátního prostoru o téměř 3 tisících metrech čtverečních. Dům nad kinem má jiného vlastníka.

Za jakých podmínek se koupě odehrála a kolik má stát obnova kina, Čep nevyčíslil. „Přáním je otevřít se vší pompou na podzim 2018 a je třeba proto udělat ještě velký kus práce. Výše investice je závislá nejen na technologiích avšak i efektivním načasování stavebních prací, včetně využití programu dotací a investic. Držme si palce,“ reagoval.

Spolek Jsme U Hradeb žádá o dotace. „Považujeme to za důležitou součást zrychlení obnovy tak významného a 14 let veřejnosti znepřístupněného prostoru,“ poznamenal Čep. Od roku 2014 je zastupitelem Prahy 1 za LES, ve sdružení s NK a Piráty. Dříve se věnoval podnikání s digitálními médii.

Kultiplex



Pro obnovu kina je hotová studie proveditelnosti. Záměrem zřejmě není čistá replika slavného biografu. „Máme úctu k tradici avšak i respekt k zřejmé potřebě nejnovějších a supermoderních technologií. Ten prostor si to zaslouží. Máme pozitivní ohlasy a reakce na směr, kterým jsme se vydali,“ poznamenal Čep.

Atmosféra syrových betonových interiérů je neopakovatelná. Do podzimu 2018 se má změnit i ona. Budoucí Kino 64 U Hradeb se má podle Čepa stát jakýmsi „kultiplexem“, v němž se snoubí imaginace, kreativita, vzdělávání i byznys. Má jít o centrum kreativního průmyslu s digitálními technologiemi světové úrovně. „Stavebními kameny jsou film, hudba, digitální průmysl, virtuální realita, galerie, divadlo nové formy, konference a vzdělávání,“ doplnil Čep.

Adventní bazar



Některé soukromé akce se v kině odehrávají už nyní, v prosinci šlo například o adventní bazar. Malostraňáci a členové klubu kina budou U Hradeb slavit Silvestra, prostor se pro ně stává oázou v okolí poznamenaném turistickým průmyslem. „Chceme oslavy Nového roku bez petard. Lidé si k nám přinesou své hudební nástroje,“ přiblížila Ludmila Růžičková ze Spolku Jsme U Hradeb.

Dům s interiéry v bruselském stylu byl dokončen v roce 1964. Podle údajů Klubu Za starou Prahu zde kino pro Malou Stranu mělo být už podle plánu z roku 1930. Tehdy byla zahájena stavba na místě dvou gotických domů, stržených kvůli jejich špatnému stavu. Stavba však kvůli značným statickým problémům musela být tehdy zastavena a obnovila se až podle nových plánů kolektivu autorů v čele s Miloslavem Hudcem v 60. letech.