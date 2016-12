Do pražské Retro Music Hall se Vánoční fest vrátil po sedmi letech a konal se historicky počtvrté. První dva ročníky proběhly v pražském klubu Abaton, blahé paměti. Další dva, tedy i letošní, právě v klubu ve Francouzské ulici. Přišlo na sedm set diváků a hrálo pro ně deset těles. Vlastně mělo, Sebastian jim přišel na pódium říct, že vystupovat nemůže, byť by si to přál.

„Prostě to nešlo. Obvykle, když jsem byl nastydlý, to nakonec dobře dopadlo a koncert se konal. Ve středu jsem ale zpíval na jiném koncertě s chřipkou a v noci jsem se budil, kašlal jsem, tekla mi krev z nosu. Přesto jsme s kapelou do Retro Music Hall odjeli, ale když jsme si to zkusili, zjistil jsem, že opravdu nemám hlas,“ řekl Sebastian Právu.

Sebastian a jeho kapela nabídli fanouškům alespoň autogramiádu a přinesli jim dárky.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Na pódiu jej moderátoři vyzvali, aby to přece jenom zkusil, a on to udělal. V nastalé chvíli pravdy bylo zřejmé, že kde nic není, nikdo nebere.

Přesto lze Sebastianův již téměř minulý rok označit za skvělý. Jeho singly mají na YouTube mnohamiliónovou sledovanost a absolvoval i první festivalovou sezónu. „Ukázalo se, že lidé na naše koncerty chodí. Máme už řadu stálých fanoušků. Ale teprve příští rok ukáže, jestli jsme obstáli a kolik lidí na naše koncerty bude chodit,“ uzavřel Sebastian. Na jaře 2017 se chystá na turné a předtím vydá debutové album.

Bez virblu

Artur Kaiser, pořadatel Vánočního festu, je na hudební scéně proslulý tím, že vymýšlí nové věci. Před lety založil přehlídku Votvírák, která každoročně v červnu otevírá (odtud její název) festivalovou sezónu. Po několika letech přišel se Zavírákem, jenž v září festivalovou sezónu končí. A pak je tu Vánoční fest, jenž festivalově uzavírá celý rok.

Na ten zavzpomínal zpěvák Pavel Callta. „Festivaly miluju. Mám k nim naprosto kladný vztah, líbí se mi jejich atmosféra. Kuriózní věc jsem ale zažil letos na akci Mezi ploty. Patnáct minut před vystoupením mi náš nešťastný bubeník řekl, že si zapomněl virbl, tedy podstatnou část bicí soupravy. Zalarmoval lidi kolem, aby ho vypůjčili od nějaké jiné kapely, ale protože jsme museli začít včas, první dvě písničky hrál na nekompletní bicí soupravu. Bylo to hrozné, divákům jsme to ale samozřejmě přiznali. Když jsem na konci druhé písničky viděl dva lidi, jak se k nám blíží s vypůjčeným virblem, spadl mi kámen ze srdce. Ale stalo se nám to poprvé,“ vyprávěl Právu.

Náhodné turné

Hlavní hvězdou Vánočního festu byla skupina Slza. Má za sebou úspěšné jarní i podzimní turné, přičemž konání první části bylo dílem velké náhody.

„Mělo být jen podzimní turné, ale na začátku roku, dva měsíce po vydání našeho prvního alba Katarze, jsme měli s kapelou soustředění v Novém Městě na Moravě. Na dva dny jsme si pronajali tamní kulturní dům, a řekli jsme si, že bychom v něm mohli udělat koncert na zkoušku. Ihned byl vyprodaný, a tak jsme se rozhodli udělat ještě jeden. A ten se vyprodal také, přitom jsme nedělali žádnou reklamu, jen jsme koncerty vyhlásili a o další se postarala klasická šuškanda. Tehdy jsme si řekli, že je zbytečné čekat na podzim, a rozhodli jsme se nachystat jarní turné. Začalo tři měsíce po koncertech v Novém Městě na Moravě, kde padly naše obavy z toho, jestli na nás budou vůbec chodit lidi,“ vzpomněl na paradox v dějinách Slzy kytarista Lukáš Bundil.

Vlasta Horváth hrál a zpíval brzy odpoledne.

FOTO: Petr Hloušek

Hned po Slze vystoupila rocková zpěvačka Sabina. Je to odvážná slečna. Poté, co se ukázalo, že sliby různých manažerů po jejím trumfu v soutěži Česko Slovenská SuperStar 2013 jsou liché, postavila se na vlastní nohy. Natočila dobrou desku Sirkama a o chod své kapely se stará sama.

„Silným zážitkem pro mě letos bylo hraní na Votvíráku. Vidělo nás strašně moc lidí, tisíce, a reagovali velmi dobře. Vlastně jsem si připadala trochu jako rocková hvězda,“ sdělila Sabina Právu se svým typickým krásným úsměvem a za chvíli se postavila na pódium.

Kromě jmenovaných se na Vánočním festu představili i Veronika Vrublová, Tomáš Ringel, Vlasta Horváth, Atmo Music, Medvěd 009 a Shiva. Diváci byli převážně velmi mladí, mnozí z nich měli pomalované obličeje a tvářili se spokojeně. Však to možná byl jejich první festival v životě. A na ten se nezapomíná.