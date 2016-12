Adele totiž měla v září při svém koncertě v New Yorku proslov, který mnozí redaktoři bulvárů vzali příliš vážně. „Musím se dotknout slona v této místnosti,“ řekla 20. září, v den, kdy se svět o rozchodu Ageliny a Brada dozvěděl. Adele použila známou anglickou frázi „Elephant in the room“ (Slon v pokoji), která v různých situacích vyjadřuje něco, co je zcela do očí bijící.

Mnohá média ale její krátkou poznámku vzala jako nesmírně zásadní a informovala o tom, že Adele věnovala slavné manželské dvojici celé vystoupení a o jejím rozvodu řekla, že je to „konec jedné éry“.

Jelikož je Adele od dob vydání svého alba 21 (2011) královnou rozchodových písniček, dávalo by to smysl. Ona je ale zároveň zpěvačkou, u níž se pod melodramatickým pozlátkem hudby a textů skrývá dost nepředvídatelná osobnost, která v rozhovorech či na koncertech pravidelně překvapuje vulgárním slovníkem a drsným anglickým humorem.

Na dalším ze šesti koncertů v New Yorku tedy uvedla vše na pravou míru. „Ráda bych řekla, že je trochu choré, když píšete vážně o totálním vtipu. Je mi jedno, že se rozešli, mám to úplně na háku,“ řekla Adele davu. „Média dělají, jako by mi to zlomilo srdce. Je mi to ale ve skutečnosti ukradené, ani ty dva neznám. Prostě jim to nevyšlo. Když to nefunguje, rozejděte se. To je to, co jsem vždycky dělala,“ řekla a bylo po skandálu.