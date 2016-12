Čtvrtý a poslední díl Expendables by měl jít do kin v roce 2018, uvedl server The Hollywood Reporter. Zatím není známo nic o ději, z herců už účast potvrdili Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger a Jason Statham.

Ve třetím díle se sešla zatím největší parta veteránů akčních filmů, vedle jmenovaných i Mel Gibson, Harrison Ford, Dolph Lungren, Wesley Snipes, Randy Couture a Antonio Banderas, jejich spolupráce na dalším pokračování však jistá není.

Arnie se vrátí.

FOTO: Bontonfilm

Přes množství známých jmen byli Expendables 3 hodnoceni jako jeden z nejhorších filmů roku. Příběh se v podstatě nekonal (k autorství se hlásil sám Stallone), na nadhled a vtip úplně zapomněli a zavalili diváky sbírkou plochých komiksových klišé a nereálných bitek. Výslednou trapnost už nešlo omlouvat ani obvyklým vysvětlením, že jde vlastně o nostalgickou komedii.

Nový scénář píšou Dave Callaham a Gregory Poirier a podle neoficiálních informací serveru IMDB by záporňáky mohli hrát Juan Fernández, Benito Martinez, Danny Trejo a Jose Pablo Cantillo.