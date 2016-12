Filmy jako Captain America: Občanská válka a Ave, Caesar! za dvanáct měsíců vynesly na tržbách asi 1,2 miliardy dolarů. Magazín nepočítal to, kolik si konkrétní herec nebo herečka připsali na konto, ale sčítal celkovou výdělečnost filmů, kde měli důležitou roli. Nepočítalo se dabování animovaných filmů, proto neuvedli třeba komerčně úspěšný film Zpívej, na kterém se Scarlett také podílela.

Robert Downey Jr.

Herci Chris Evans a Robert Downey Jr zaujali druhé místo, jejich filmy vynesly cca 1,15 miliardy za dvanáct měsíců.

Sebevraždený oddíl (Margot Robbieová vpravo)

Australská herečka Margot Robbieová se letos ukázala ve filmech Sebevražedný oddíl nebo Legenda o Tarzanovi a Forbes jí přisoudil čtvrté místo v žebříčku. Tržby filmů dělají zhruba 1,1 miliardy dolarů.

První pětici uzavírá se zhruba 1 miliardou dolarů Amy Adamsová, jež zazářila ve filmech Arrival (Příchozí), Batman vs Superman: Úsvit spravedlnosti a Noční zvířata.

Amy Adamsová ve filmu Noční zvířata

Šestý je Ben Affleck, jenž ztvárnil Batmana, a sedmý je Henry Cavill, který si zahrál Supermana. Osmý skončil Ryan Reynolds a devátá britská herečka Felicity Jonesová, která hrála v prvním díle vedlejší série Star Wars pod názvem Rogue One: A Star Wars Story. Výsledek je silně ovlivněn tím, že film šel do kin až v prosinci, v budoucnu mohou zisky z filmu ještě hodně stoupnout. Desátý skončil Will Smith.

Felicity Jonesová ve filmu Rogue One: Star Wars Story

Nedávno vyšel také žebříček nejpřeplácenějších herců. Mezi umělci, jejichž honoráře jsou příliš vysoké vzhledem k celkovým tržbám filmu, vede Johnny Depp, jenž jako jediný dostává více než třetinu peněz z celkových tržeb.

Příliš dobře podle magazínu platí také Willu Smithovi a Channingu Tatumovi.

Naopak se vyplatí hvězdy jako Chris Evans, Emma Stoneová a také americká herečka ukrajinského původu Milena Kunisová, která si říká Mila Kunis.