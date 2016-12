„Trpaslík je seriál, u nějž předpokládáme, že zaujme také mladší divácké skupiny, které si často snáze hledají cestu k televiznímu obsahu přes internet,“ vysvětluje kreativní producent Michal Reitler.

Seriál bude v iVysílání na webu ČT či na televizorech s podporou HbbTV, kde bude první díl k dispozici do 30. prosince.

Hlavní hrdiny Trpaslíka tvoří obyčejná rodina z Nymburka, s dospívajícími dětmi a dědou, a její sousedé. Hrají je Michal Suchánek, Marika Procházková, Martin Hofmann a Jana Šulcová, po delší době přijal roli v seriálu také Josef Abrhám. „Pár lidí mi říkalo, že to herec jeho kalibru nevezme, ale já to natruc zkusil. Dal jsem mu scénář a neřekl mu, jakou roli by měl hrát. Zavolal asi za týden a řekl, že by si zahrál toho dědečka,“ vzpomíná režisér Jan Prušinovský.

Marika Procházková, Michal Suchánek a Tereza Taliánová jako rodiče a dcera.

FOTO: Česká televize

S dramatikem Petrem Kolečkem spolupracoval předtím už na třech projektech, u Trpaslíka se však poprvé sešli už od samého začátku, jsou autory námětu a psali společně. Podle Prušinovského vznikal seriál dlouho a postupně, vždy když měli zrovna volno a nepracovali každý na něčem jiném: „První verze vznikly někdy po natáčení Okresního přeboru a to je už osm let.“

Trpaslíka charakterizuje jako dobrodružnou rodinnou komedii, co není pro celou rodinu, a měl by představovat to, co by s Kolečkem sami rádi viděli, když jim bylo patnáct let. Jenže už jsou oba ve středním věku a dnešní teenageři jsou přece jen asi trochu jiní, proto měli trochu i obavy, jak mladí herci scénář přijmou.

„Byla to moje noční můra, zároveň největší výzva a pro mě středobod celého projektu. Nebudou moje fórky pro ty puberťáky trapný? Tak jsem se jich ptal,“ vzpomíná Prušinovský na natáčení. Není však trapnost jako trapnost, podle Petra Kolečka právě na ní jejich tvorba, a tedy i celý Trpaslík stojí: „Té my se teda skutečně nebojíme. Myslím, že i terminátor se víc bojí smrti než my dva trapnosti.“