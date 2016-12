Adamse, který se narodil v roce 1920 v Newbury v rodině lékaře a za druhé světové války působil v armádě, proslavila v roce 1972 jeho prvotina s názvem Daleká cesta za domovem. Napsal ji na přání svých dcer, které chtěly, aby zaznamenal příběhy, jež jim vyprávěl. Kniha ale dlouho hledala nakladatele, přijal ji až osmý.

Po vydání druhého románu Shardik opustil v roce 1974 místo úředníka na ministerstvu pro bydlení a místní samosprávu a stal se spisovatelem na plný úvazek.

V češtině vyšly kromě Daleké cesty za domovem ještě Příběhy z Kamenného vrchu, která na prvotinu navazuje.

Adams napsal dvacet knih, většinou se zvířecími hrdiny. V The Traveller vypráví vojenský kůň o hrůzách americké občanské války, další je o nakažených psech, kteří utekli z laboratoře. Napsal i autobiografii The Day Gone By a několik přírodovědně laděných cestopisů, nejznámější je Voyage Through The Antarctis.