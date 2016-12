Filmy se jmenují Rodinný přítel, Dezertér a Nápadník. Po premiéře (27. dubna 2017) má během jednoho roku následovat druhý díl (28. září) i třetí díl (16. listopadu).

Hlavní role v rozsáhlém příběhu o jedné české rodině během 20. století si zahráli Ondřej Sokol, Jiří Macháček, Aňa Geislerová, Klára Melíšková, Gabriela Míčová, Martin Finger, Anna Fialová, Ivan Lupták, Filip Březina a David Novotný. První díl Rodinný přítel se odehrává za německé okupace, kdy tři ženy (Ela, Bedřiška a Vilma) čekají na návrat svých vězněných mužů (jedním z nich je Jindřich známý z Pelíšků).

Gabriela Míčová, Aňa Geislerová a Klára Melíšková

FOTO: Miroslav Kučera

„Přímo před očima se mi rekonstruují rodinné legendy, je to pro mě strašně silný zážitek. Příběh vychází skutečně z některých zásadních okamžiků naší rodinné historie. Pracoval jsem na tom dlouho a bylo docela těžké prosadit takovou epickou věc do výroby tak, aby to mělo vše, co to potřebuje. Jsem nesmírně vděčný producentovi, že se do toho odvážného kusu s námi pustil,“ řekl Novinkám v létě scenárista Petr Jarchovský.

Jiří Macháček

FOTO: Miroslav Kučera

První díl je podle něj nostalgická love story, druhý spíše drama s groteskními přesahy, které se svou poetikou blíží třeba filmu Musíme si pomáhat. Na závěr si prý diváci oddechnou u „trojky“, která má být komedií.