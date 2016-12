Zemřel producent a textař Jiří Smetana

Ve věku 71 let zemřel hudebník, textař a významný producent Jiří Smetana. Uvedl to server idnes.cz s odvoláním na jeho dceru Emmu. Smetana byl dlouholetým dramaturgem pařížského rockového klubu Gibus, kde objevoval nové kapely. Jako neznámá tam hrála The Police.