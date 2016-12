Co vás vedlo k tomu nahrát album s vánočními písněmi?

Ten plán jsem měl vlastně už od dětství. Mám totiž rád Vánoce, je to pro mě nejkrásnější období v roce. Vždy mě fascinovaly sváteční televizní pořady a byl jsem nadšen, když v nich někdo zpíval, doprovázel ho dětský sbor a v pozadí zářil stromeček. Věděl jsem, že bych chtěl někdy zpívat vánoční koledy, a to nejenom na koncertě, ale i na albu. Zrálo to však ve mně delší dobu, protože jsem nechtěl nahrát vánoční album jenom proto, že jsou Vánoce.

Jaké tedy je?

Ve velkém stylu, s velkým živým orchestrem. Natáčel jsem ho takzvaně postaru, tedy s přirozenými zvuky, bez elektronických efektů nebo samplů. Celesta, marimba, tympány nebo harfa, to všechno jsem nahrával živě. Zajímavé je, že Severočeská filharmonie Teplice má ve svém středu harfenistu. Je to první muž, kterého jsem viděl hrát na harfu, v jiných orchestrech totiž tento nástroj obsluhují ženy.

FOTO: archív D. Deyla

Zásadní byl samozřejmě i můj hlas. Nechtěl jsem se stresovat časem ve studiu a chtěl jsem být stoprocentně připravený. Koupil jsem si tedy nejlepší mikrofon, jaký existuje – Neumann U47. Točili na něj Frank Sinatra nebo Michael Bublé a nemyslím si, že by se hodil víc pro jiný žánr než pro zpěv na pozadí se symfonickým orchestrem. Zpíval jsem celé pasáže bez jediného střihu, aby byly zachovány emoce, které ve zpěvu jsou. Z desítek nahraných verzí jsem vybral pět a z nich šla na album ta nejlepší.

Jak dlouho jste vánoční desku točil?

Necelé dva roky. Měla vyjít už loni, ale nebyl jsem o ní ještě přesvědčen. Během dalšího roku jsem dotáčel zpěv na chalupě, doma, v hotelu v Banské Bystrici, jednu skladbu dokonce v Los Angeles, kde jsem byl pět týdnů, abych se zdokonalil v angličtině kvůli svému jinému projektu Melodie mého srdce. Teď si za celým albem stojím na více než sto procent.

Podle čeho jste vlastně vybíral písně?

Vybral jsem ty, které mám rád, které znám od dětství a které znám z různých filmů. Písničku K Vánocům se vrátím s nádherným textem Zdeňka Borovce například všichni známe z filmu Sám doma. Jinak je to ale tradicionál a text byl původně napsaný pro Karla Gotta.

Vždycky jsem měl také rád písničku Let It Snow! Líbila se mi v originálním aranžmá Deana Martina, jenže původní partitura je uložena někde v archívu v Los Angeles a nikdo se k ní nedostane. Nechal jsem tedy podle Martinovy verze rozepsat aranžmá Davidu Solařovi. Všechno odposlechl z původní nahrávky, dalo mu to měsíc práce, ale výsledek na devadesát devět procent odpovídá tomu, čeho jsme chtěli dosáhnout. Na desce se s českým textem jmenuje Padá sníh!

Text k písničce Svatý čas, kterou jsem natočil už před třemi lety, napsal Ondřej Ládek alias Xindl X. Je to jediný současný text na desce a jsem rád, že zapadl mezi ty, které už prověřil čas. Mám na mysli texty od Pavla Vrby, Michala Bukoviče nebo Eduarda Krečmara.

FOTO: archív D. Deyla

Kterou vánoční písničku z alba máte nejraději?

Je původně francouzská, jmenuje se Noel a mám ji tak rád, že mě dojímá až k slzám. Když jsem ji zahrál v listopadu na křtu alba, jedna starší dáma, která na něm byla, se rozplakala také. Je to jedna z nejemotivnějších písniček celého alba.

Je na něm nějaká původní?

Není, všechno jsou to světové melodie, které se mi líbí a ovlivnily mě.

Proč máte rád Vánoce?

Mám na ně hezké vzpomínky z dětství. Měl jsem totiž to štěstí, že jsem měl krásné dětství, k čemuž se samozřejmě vážou i vánoční svátky. Dostal jsem spoustu krásných dárků, prožil jsem na Vánoce mnoho nádherných chvil. Mimochodem, moje maminka vedla pětatřicet let dětský pěvecký sbor Koťata z Ústí nad Labem. Zanikl v červnu letošního roku, ale ještě předtím mi nahrál sbory do písniček Tichá noc a Svatý čas, které jsou na albu.

Jak budete Vánoce prožívat letos?

S rodiči doma v Ústí nad Labem. Budeme hodně zpívat, protože jsme hudební rodina. Potom se pojedu podívat za sestrou do Švýcarska a ještě před Silvestrem navštívím druhou sestru v Písku.