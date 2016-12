Ryan Gosling v ukázce vstoupí do opuštěné budovy a setká se s ne zrovna přátelsky naladěným Harrisonem Fordem, který na něj míří zbraní. Sdělí mu, že kdysi dělal jeho práci a byl v ní dobrý.

Ve filmu má hrát také Jared Leto a Robin Wrightová, známá jako chladná bestie ze seriálového hitu House of Cards. Snímek bude režírovat Denis Villeneuve, mimo jiné režisér sci-fi Příchozí a thrilleru Sicario.

Film vstoupí do kin v říjnu 2017. Děj se má odehrávat desítky let po prvním dílu, který vznikl v roce 1982 a scénář napsali Hampton Fancher a Michael Green. Do budoucna se uvažuje také o prequelech (filmy dějově předcházející originálu).