Aleš Honus, Právo

Na novém albu s Anohni spolupracují producenti elektronické hudby Oneohtrix Point Never a Hudson Mohawke. Album, připravované na první polovinu příštího roku, má představovat revoluční odklon od předcházejících symfonických projektů formace Antony and the Johnsons.

„Nyní půjde o elektronickou taneční hudbu s procítěným zpěvem a přímočarými politickými texty týkajícími se sledování, války vedené drony i ničení ekosystémů,“ řekl mluvčí festivalu Jiří Sedlák.

Antony and the Johnsons na Colours of Ostrava vystoupili poprvé v roce 2012 společně s Janáčkovou filharmonií Ostrava. „Antony and the Johnsons pro mě představuje jednu z největších, nejzajímavějších a zároveň nejtajuplnějších osobností současné hudby. Že se vrací na náš festival, jsme rádi o to více, že nyní půjde o zcela odlišný koncertní projekt,” dodala ředitelka festivalu Zlata Holušová.