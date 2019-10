Zloděj na Kroměřížsku vykradl byt faráři, který právě sloužil mši

„Zloděj využil doby od 17:30 do 19:00 hodin, kdy farář sloužil mši. Nejprve přelezl betonovou zídku a dostal se tak na dvůr. Potom násilím překonal balkonové dveře do fary a vloupal se do bytu faráře. Byt prohledal a nakonec z ložnice odcizil několik tisíc korun. Poškozením dveří způsobil škodu 25 tisíc korun,“ uvedla Kyšnerová.