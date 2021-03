Žena na Liberecku vyskočila za jízdy ze sanitky

Incident, o kterém nyní informovala CNN Prima NEWS, se stal na silnici mezi Jabloncem nad Nisou a Libercem, kudy sanitka převážela pacientku do liberecké nemocnice s interním onemocněním. Žena jela sanitkou dobrovolně.

Mluvčí záchranářů Michal Georgiev uvedl, že pacientka si během jízdy odpoutala bezpečnostní pás a unikla. Záchranáře to překvapilo, ale vůz okamžitě zastavil a posádka běžela za ní. „My nepředpokládáme, že pacient bude chtít utéct ze sanitního vozu, pokud se do něj nechá dobrovolně naložit a odvážet do nemocnice,“ vysvětlil Georgiev.