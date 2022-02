Za výprask nejdříve odsouzeni, teď nutná obrana

Poté, co rozsudek zrušil krajský soud v odvolacím řízení, soudce Kasal obrátil a oba muže minulý týden obžaloby zprostil s tím, že šlo o nutnou obranu. Státní zástupkyně se na místě odvolala.

„V původním rozhodnutí jsem důvody pro nutnou obranu neshledal. Nyní jsem to přehodnotil v duchu doporučení krajského soudu. Doplnil jsem dokazování a dospěl k závěru, že s ohledem na chování poškozeného byly u obou obžalovaných splněny podmínky pro nutnou obranu,“ řekl Kasal a přiznal, že situace, kdy musel korigovat své rozhodnutí o vině, se mu nestává často.

Krajský soud Kasalovi nařídil, aby se podrobněji zabýval okolnostmi případu. Upozornil především na to, že z podmínek pro nutnou obranu vyplývá, že riziko vždy musí nést útočník.

Ten nemůže očekávat, že napadený bude na lékárenských vahách měřit, co je přípustné a co nikoliv, a že tam z jeho strany může být i mírně překročená reakce. „To mě přimělo změnit rozhodnutí,“ dodal Kasal.

„Opakovaně muže udeřili pěstí do obličeje a poté, co upadl­ na zem, na něj Josef Kvěch naklekl a Miloslav Puchta ho nejméně dvakrát kopl do žeber,“ popsala útok státní zástupkyně Marcela Šímová. Ještě před samotnou potyčkou na sebe Puchta s Miklošem tasili pistole. Záhy je však oba schovali.