Za velké vlny padaly na Dalešické přehradě pokuty

Sobotní horko přilákalo k přehradě i do vody velké množství rekreantů. Někteří se nestyděli se svými auty zaparkovat u samotné vodní hladiny, což policisté ocenili uložením pokut. Další sankce padly za přestupky na vodě. „Ve čtyřech případech porušení týkalo příliš vysoké rychlosti motorových člunů a skútrů. Vůdci těchto plavidel, která 'dělala velká vlny', jeli po hladině přehrady ve skluzu, což je zejména v blízkosti břehu zakázané. Tři další neměli u sebe při kontrole průkaz vůdce malého plavidla a potřebné doklady k plavidlu,“ popsala policejní mluvčí Dana Čírtková.

Policisté upozornili, že pohyb na vodních plochách a vodních cestách má svá pravidla, proto zaměřili pozornost na dodržování ustanovení zákona o vnitrozemské plavbě. Z předchozích let mají totiž zkušenost, že uživatelé vodních ploch se neřídí plavebním značením, zvukovými nebo světelnými signály.

„Na Dalešické přehradě je vymezený prostor pro koupání a pohyb plavců ve vodě. S ohledem na ochranu plavců a břehů je povolena rychlost na rozlehlých vodních plochách do vzdálenosti 50 metrů od břehu nebo od vyznačených prostor pro koupání maximálně 10 kilometrů v hodině. Na ostatních vodních cestách do vzdálenosti 25 metrů. Pro většinu plavidel to prakticky znamená plutí ve výtlačném režimu a zákaz jízdy ve skluzu,“ zdůraznila Čírtková.