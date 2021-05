Vrchní soud osvobodil úředníka v kauze Bečvářova statku, druhému nechal podmínku

Pražský městský soud loni v červenci potrestal tři úředníky nepravomocně. Jana Horáka a jeho nadřízenou Evu Benešovou tehdy poslal na sedm a šest let do vězení. Chmelíkovi uložil roční podmínku.

Bývalý úředník Horák přitom ve středu u soudu řekl, že chtěl uzavřít se státním zástupcem dohodu o vině a trestu. Šlo mu o to, aby jeho jednání nebylo hodnoceno jako úmyslný trestný čin, ale jako nedbalostní. Na to však žalobce Jiří Pražák nepřistoupil, podle něj to v této fázi řízení možné není.

Obžalovaná Benešová se středečního veřejného jednání nezúčastnila, soudu dodala lékařskou zprávu. Jelikož se to stalo již podruhé, soudce Jiří Lněnička zareagoval vyčleněním její části případu zvlášť. Rozhodnout o ní by měl soud 9. června.

„Nebylo prokázáno, že by tyto osoby vůbec věděly o tom, jak probíhalo restituční řízení, nebo že by věděly něco o tom, čeho se dopustili obžalovaní,“ vysvětlil už loni Pražák. Zároveň se podle žalobce neprokázalo ani to, že by obžalovaní v souvislosti s restitucí přijímali úplatky.