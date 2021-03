Vandalové v Ostravě sprejují nacistické symboly. Starosta vypsal odměnu

Vandalové tabule poničili poprvé letos v polovině února. „Teď je to ale v mnohem větším rozsahu. Je zničeno mnohem více tabulí a posprejované hákovými kříži jsou i stromy,“ upozornila mluvčí Ostravy-Jihu Gabriela Godelová.

Dodal, že ti, co škody páchají, se podle něj chovají jako gauneři. „Proto na ně, jako na gaunery, coby soukromá osoba vypisuji odměnu pět tisíc korun za pomoc při jejich dopadení,“ vysvětlil starosta. Zničené tabule opět zrekonstruuje společnost Ostravské městské lesy a zeleň.

„Zničené edukační tabule se budou opět přelepovat. Někde jsou ale postříkané barvou i rámy, tak ty se musí odvézt do stolárny, kde se musí zbrousit. Chceme tabule co nejdříve nainstalovat zpět do Bělského lesa,“ upřesnila mluvčí Godelová.