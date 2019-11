Uškrtil manželku, pak si podřezal žíly a pustil plyn. Plzeňský soud mu vyměřil 10 let

Za vraždu manželky poslal Krajský soud v Plzni 32letého Filipa G. na 10 let do vězení. Ženu zabil v uzamčeném mobilheimu na Tachovsku. Hrozilo mu až 18 let vězení. Muž má také podle soudu zaplatit 350 tisíc korun sestře zavražděné ženy jako nemajetkovou újmu.