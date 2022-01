Soudkyně čachrovala s daty, od kárného senátu odešla bez trestu

„K pochybení došlo a velmi mě to mrzí. Nesouhlasím ale s tím, že jsem měla úřednici instruovat, aby vyznačila v systému datum. Já jsem jí žádnou instrukci nedala. Ona mi řekla, že je to v pořádku a že se nemusím stresovat, a já jsem jí rozsudky dodala druhý den. Celá situace byla pro mě velmi nepříjemná a mrzelo mě, jak se to muselo vyřešit,“ řekla kárnému senátu soudkyně.

Soudní úřednice popsala, že za ní přišla Svobodová s tím, zda by to nešlo nějak zařídit. „Beru soudce jako osobu nadřízenou, takže jsem se neodvážila odporovat. Dít by se to ale nemělo, přesto jsem řekla, že to udělám,“ přiznala úřednice.