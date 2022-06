Soudí řidiče, který přejel opilce ležícího na silnici

Muž, který rozvážel kamarády z oslavy, tvrdil, že situaci nepodcenil. „Byla tma, mrholilo, bylo mokro. Najednou jsem ucítil, že jsem na něco najel, nevěděl jsem, co to bylo. Zastavil jsem, přede mnou už tam stálo jiné auto a jeho řidič říkal, že se něčemu vyhýbal. Šli jsme zpátky a tam ležel člověk. Jel jsem podle předpisů, ještě o něco pomaleji, ale při nejlepší vůli jsem nebyl schopen tomu zabránit,“ hájil se.

Člověka ležícího na silnici si nevšiml ani další pasažér. „Ucítil jsem náraz a auto poskočilo, nevěděli jsme, co se stalo. Vystoupili jsme a bylo tam tělo na silnici. Už tam stál i další řidič, ten tvrdil, že ho ale nepřejel,“ vzpomínal svědek.

Soud bude v červenci pokračovat klíčovým výslechem znalce. Ten by měl zodpovědět otázku, zda mohl řidič ležící postavu vidět, nebo zda skutečně nebylo v jeho silách nehodě zabránit. V případě, že by soud rozhodl o řidičově vině, hrozila by mu kromě vězení a zákazu řízení i nutnost platit odškodné rodině zemřelého.