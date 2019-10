Soud zastavil stíhání Krause v kauze Mostecké uhelné

České obžalobě čelí vedle Krause ještě Antonio Koláček, Marek Čmejla, Jiří Diviš a Oldřich Klimecký. Soud letos vyloučil Krausův případ k samostatnému projednání poté, co vyšlo najevo, že podnikatel je ve vězení.

Soud musí podle zákona zastavit trestní řízení vůči obviněnému, který pro totožný skutek nastoupí do vězení v jiném státě. Zatím není zřejmé, zda pražský soud Krausovo stíhání ukončil právě z tohoto důvodu. Pokud by skutečně dospěl k závěru, že skutky ohledně MUS stíhané ve Švýcarsku a Česku jsou totožné, významně by se přiklonil k argumentům právníků všech stíhaných manažerů.