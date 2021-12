Soud osvobodil exšéfa ruzyňské věznice

Rozsudek zatím není pravomocný, protože proti němu podal státní zástupce okamžitě odvolání. Případ tak bude ještě řešit nadřízený pražský městský soud. „Mohu potvrdit, že Ivan Horák byl zproštěn obžaloby ze všech skutků, které mu byly kladeny za vinu,“ potvrdila Právu mluvčí soudu Zuzana Barochová.

Horáka vinil státní zástupce z toho, že si prý nechal slíbit úplatek v podobě sponzorského daru pro fotbalový klub ve Lhotě na Kladensku, který vede. Údajně mělo jít o částku v řádech desítek tisíc korun, přičemž první záloha činila dvacet tisíc.

Peníze měl podle žalobce Horák dostat za to, že zařídí přesun jednoho odsouzeného ze znojemské věznice do své Vazební věznice Ruzyně. A tam by mu pak vydal kladné hodnocení k žádosti odsouzeného o podmíněné propuštění z výkonu trestu.

Zásadní věc je, že tento vězeň od počátku popírá, že by o nějakém přemístění uvažoval obhájce Bronislav Šerák

Ještě předtím, než mělo dojít k přesunu odsouzeného, si jej Horák podle obžaloby prostřednictvím své asistentky v prosinci 2017 nezákonně prolustroval ve vězeňském informačním systému.

První záloha za tuto akci činila dvacet tisíc korun, z nichž pět tisíc si měl nechat prostředník jako odměnu a náhradu výdajů, zbylé peníze podle žalobce mířily k Horákovi. Druhý z obžalovaných mužů tuto částku údajně skutečně v lednu 2018 převzal, ale řediteli věznice už peníze nestačil předat. Horák totiž celou akci utnul a následně skončil ve funkci.

Stalo se tak v tichosti na konci ledna 2018, kdy Horák víceméně nedobrovolně rezignoval na svůj post. Zároveň odešel po sedmatřiceti letech ve státních službách do důchodu.

Kritika vyšetřovatelů

„Soudkyně Alice Havlíková odůvodnění rozsudku začala větou, že za svou praxi se s takovým případem nesetkala a že doufá, že takovouto praxi už nebudou Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) a Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) používat, neboť se zde zcela jednalo o policejní provokaci,“ komentoval verdikt Horákův obhájce Bronislav Šerák.

Pracovníci GIBS podle něj instruovali tři bývalé odsouzené, kteří spolu v minulosti seděli za mřížemi, aby se pokusili uplatit Horáka za přemístění vězně ze Znojma do Ruzyně a za jeho následné podmínečné propuštění.

„Zásadní věc je, že tento vězeň od počátku popírá, že by o nějakém přemístění uvažoval a že by o něj žádal, ani pro to neměl důvod. Vybrali si prostě špatného vězně,“ podotkl Šerák.

Za provokaci považuje skutečnost, že tři zmínění bývalí vězňové nejenže spolupracovali s GIBS, ale dostali od inspekce zmíněných dvacet tisíc korun na tzv. předstíraný převod peněz, aby prý Horáka do věci vtáhli. Dokonce si z této částky ponechali pět tisíc korun na režii. „Pan Horák ale nikdy žádné peníze nepřevzal,“ dodal obhájce.

Začalo to Peltou

Horák považuje celou kauzu za nesmyslnou. „Od počátku jsem věděl, že jsem nic neudělal. Orgány činné v trestním řízení vycházely ze lživých výpovědí bývalých odsouzených a dehonestovaly mě více než rok. Naštěstí pro mě soud projevil odbornost a profesionalitu a obžaloby mě spravedlivě zprostil,“ řekl Právu Horák.

Rozsudek však považuje jen za částečnou satisfakci, protože samotné trestní řízení prý stálo spoustu sil nejen jeho, ale i rodinu, která rovněž musela podstoupit výslechy. „Pro stát jsem bezúhonně odpracoval 37 let, čtvrtstoletí byl ve vedoucí funkci, a ten stát tohle pronásledování dovolil. Šlo o mou čest,“ rozčílilo Horáka.

Horák míní, že případ byl jakousi pomstou za dřívější postup ruzyňské věznice v kauze kolem bývalého předsedy Fotbalové asociace ČR (FAČR) a nedávno k šestiletému trestu nepravomocně odsouzeného Miroslava Pelty. Toho policie ho zadržela v květnu 2017 a soud tehdy poslal do vazby právě na Ruzyni.