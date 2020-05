Soud musí znovu řešit nehodu psychiatričky, která se vymlouvala na anémii

Psychiatrička loni v únoru usnula za volantem a vjela do protisměru, kde se čelně srazila s jiným vozidlem. Žena se hájila tím, že její indispozici způsobila skrytá nemoc. Okresní soud následně konstatoval, že příčinou mikrospánku byla anémie, kterou u obžalované odhalilo až laboratorní vyšetření po nehodě v nemocnici.

K dopravní nehodě došlo na rovném úseku silnice mezi obcemi Křenovy a Ohůčov. Řidička Škody Fabie se srazila s protijedoucím audi, které řídil 38letý muž. Po nárazu začal vůz obžalované, která se se svými syny ve věku 12 a 17 let vracela z nákupů v Německu , hořet. Naštěstí se všem podařilo za pomoci svědků dostat se včas ven.

„Normálně jsem jela, až najednou jsem zaslechla, jak starší syn zakřičel – co děláš. To jsem se probrala a viděla, jak se na nás řítí černé auto. Už jsem nedokázala střetu zabránit,“ popsala nehodu obžalovaná žena.

Jiné řešení jsem neviděl. Za umlácení sousedky železnou tyčí dostal senior 16 let

Jiné řešení jsem neviděl. Za umlácení sousedky železnou tyčí dostal senior 16 let Krimi

Její fabii náraz vymrštil do příkopu. „Ven nám pomohl nějaký řidič, který jel za námi. Auto už začalo hořet,“ dodala. Z nemocnice se později dozvěděla, že trpí anémií, kterou nejspíš způsobilo nadměrné krvácení spojené s menstruačními problémy. „Necítila jsem se nemocná, žádné problémy jsem nepociťovala. To krvácení jsem s lékaři neřešila,“ vysvětlovala před soudem.

Podle státního zástupce ale jako lékařka měla předpokládat, že u ní nadměrné krvácení může vyvolat anémii. „Nevyhledala žádnou odbornou pomoc. Vyšetření krve naposledy absolvovala před třinácti lety. To, že se o své zdraví nestarala, jde k její tíži,“ argumentoval žalobce a proti rozsudku se na místě odvolal.

Soud měl ale jiný názor. „Stav, který u obžalované zapříčinil anémii, se podle soudního znalce vyvíjel dlouhodobě. Obžalovaná mohla svoji únavu přičítat pracovnímu vytížení při náročném povolání lékařky. Pokud si to takto odůvodnila, dá se to akceptovat,“ uvedl předseda senátu Jan Švígler.

„Signál, že má nějaký zdravotní problém, přišel bohužel až v momentě, kdy obžalovaná řídila vozidlo,“ pokračoval soudce. Upozornil také na to, že obžalovaná si na silnici nepočínala riskantně. „Její jízda byla opatrná do té doby, než náhle přejela do protisměru a došlo ke srážce,“ uzavřel Švígler.