Šílené, stěžují si obyvatele Přáslavic, kudy jezdí řidiči místo popraskané D35

„Jezdí tu auto za autem, kamion za kamionem. Nemůžeme přejít ani přes ulici. To jde až na přechodu, který je u křižovatky na Mrsklesy. Nějak to ale do toho čtvrtka, kdy má být dálnice už zase v provozu, přežijeme. Bydlím tady už 68 let a na hluk jsem zvyklá,“ řekla Právu v úterý ráno žena, která bydlí bezprostředně u silnice, kudy v Přáslavicích vede objížďka.

Řidiči už tak tolerantní nebyli. „Jedeme s kolegou z Olomouce do Velkého Újezdu do práce, trvá to už tři čtvrtě hodiny a jsme teprve v Přáslavicích. Strašné,“ řekl Právu řemeslník Karel. „Nechápu, jak horkem může dálnice popraskat. Ti, co to dělali, to museli odfláknout. Jinak si to nedovedu vysvětlit,“ dodal nakvašeně.