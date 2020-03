Šampion v bojových sportech podle žalobce zmlátil v Brně Tunisana

Rychlé strhnutí k zemi, zakleknutí na protivníka a v rychlém sledu téměř dvacet ran pěstí do hlavy, pak kopanec do obličeje a soupeř se zkrvaveným obličejem padá při jasném K.O. Takto zametl podle obžaloby bývalý mistr republiky v thajském boxu, zápasník MMA a trenér bojových sportů Vladan Weiss se svým oponentem. Jenže nikoli v ringu, ale při bitce v centru Brna. Teď mu za to hrozí až 12 let vězení.