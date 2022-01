S moderátorem Sinaiem kvůli údajnému sexuálnímu obtěžování studio ukončilo spolupráci

„Poté, co jsme se dozvěděli o této neakceptovatelné situaci, dospěli jsme k závěru, že ve spolupráci nemůžeme pokračovat. Jako společnost jsme Ladislava Sinaie vyzvali, aby vyhledal odbornou pomoct a svůj problém řešil,“ řekl Právu Vojtěch Otevřel, zakladatel společností GoOut a HeroHero, kde Sinai svůj podcast nahrával.

Na sociálních sítích se v neděli objevily screenshoty konverzací, ve kterých Sinai údajně nabízí vhodné sexuální praktiky dívkám, z nichž některým mělo být kolem třinácti až šestnácti let. Konverzace ale zatím nebyly ověřeny.

Sám Sinai na žádost Práva o vyjádření nereagoval. „Pravděpodobně jste viděli věci, co kolují po internetu. Některé věci jsou tam skutečné, ale většina je fake. Rozhodně všechny hovadiny o nezletilých jsou nesmysl. Cítím se na h**no, ale vyjádření samozřejmě dám, jen mi dejte nějaký čas,“ napsal Sinai na svých stránkách.

Redakce Práva se spojila s ženou, kterou měl Sinai podle jejích slov obtěžovat ve svém bytě. Nelly (redakce zná její celou totožnost, ale respektuje její přání ji nezveřejnit) se se Sinaiem podle svých slov seznámila před třemi lety, kdy jí bylo 18 let. Poté, co s ním chvíli udržovala kontakt přes sociální sítě, se domluvili, že k němu před dům přijede na cigaretu, popsala. Kvůli chladnému zimnímu počasí ale přijala pozvání do bytu, uvedla.