Rusa Frančettiho, který se účastnil anexe Krymu, je možné vydat Ukrajině, rozhodl soud

„Dospěli jsme k jednoznačnému závěru, že argumentace obhajoby nemůže obstát,” doplnila soudkyně s tím, že Frančetti by podle českých zákonů naplnil zákonné znaky účasti na zločinecké skupině, případně i trestného činu teroristického útoku.

Soud odmítl argument obhajoby, že by Frančettiho jednání mělo výlučně politický nebo vojenský charakter. „Porušili bychom naše mezinárodní závazky, kdybychom vyžádaného nevydali,“ uzavřela soudkyně. O případném vydání bude mít rozhodující slovo ministr vnitra.

Rusa zadržela na žádost Kyjeva česká policie loni v září na letišti Václav Havla. Frančettimu hrozí na Ukrajině dva až osm let vězení. Podle ukrajinských úřadů dal dohromady polovojenskou organizovanou skupinu a aktivně se podílel na ruské anexi ukrajinského poloostrova. Měl se tím podle ukrajinské judikatury dopustit účasti na činnosti ozbrojeného útvaru neustanoveného zákonem.

Frančetti obvinění odmítá, podle něj je zfalšované. „Do Sevastopolu jsem přijel v době, kdy podle tvrzení Ukrajiny už byl okupován – já používám, že to bylo spravedlivé navrácení do Ruské federace,“ prohlásil u pražského městského soudu s tím, že do oblasti přicestoval v únoru 2014. „Chtěl jsem zachránit svou rodinu a náš majetek, hrozilo nebezpečí válečného konfliktu,“ řekl.