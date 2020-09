Policie vyšetřuje únik smrtícího kyanidu i v Rožnově pod Radhoštěm

Policie zjistila, že kyanid se dostal do řeky při vyústěný kanálu v meziříčské místní části Juřinka. Tento kanál přivádí odpad i z 15 kilometrů vzdáleného areálu v Rožnově pod Radhoštěm.

Server iRozhlas uvedl, že policie zasahovala v areálu v Rožnově pod Radhoštěm., Potvrdil to ředitel společnosti Energoaqua, která v areálu sídlí, Oldřich Havelka. Odmítl, že by ekologickou katastrofu způsobila tato firma. V areálu jich sídlí více.

Na to, že kyanid mohl uniknout z Rožnova, upozornil i vsetínský zastupitel Michal Berg (Zelení). Podle něj v areálu, kde dříve Tesla vyráběla televizory, některé firmy s kyanidem pracují.

„Vyrábí se zde polovodiče, provádí broušení a čištění kovů. Je proto nejpravděpodobnější varianta, že tato látka unikla z rožnovského areálu. Jestli tomu tak ale skutečně je, to samozřejmě nevím. Zároveň jsou totiž v areálu i staré ekologické zátěže,“ uvedl Berg.

Kanalizace, která vodu z areálu odvádí, vznikla v osmdesátých letech. Rožnovská Tesla totiž nemohla z místní čistírny odpadních vod pouštět vodu přímo do Rožnovské Bečvy, která měla nízký průtok. Proto byla odpadní voda svedena až za soutok Vsetínské a Rožnovské Bečvy v Juřince. Tak došlo k výraznému „zředění“ odpadních látek.

Na otázku, zda policisté prověřovali možnost úniku kyanidu do řeky právě kanalizací z rožnovského areálu bývalé Tesly, odpověděla: „Šetření probíhá na Valašskomeziříčsku i na Rožnovsku.“

O kanalizaci vedoucí do Valašského Meziříčí ví i starosta Rožnova pod Radhoštěm Radim Holiš (ANO). Ten ale tvrdí, že kyanid nemusel pocházet z rožnovského areálu.

„Na tu kanalizaci jsou napojené i jiné firmy, nejen podniky z Rožnova. Nemám zatím informace, odkud by mohl kyanid uniknout. Označovat proto, že mohla tato nebezpečná látka pocházet z Rožnova, je předčasné,“ sdělil Právu Holiš.

Radnice podle něj vede evidenci nebezpečných látek ve městě. „Mohu potvrdit, že zde jsou firmy, které pracují s kyanidem. Dokud mi ale policie neřekne, která z těch firem to byla, tak já to nemůžu vědět. Počkám, až policie určí viníka. Doufám, že ponese následky, které svým jednáním způsobil. Byl bych rád, aby se případ uzavřel co nejdřív. Protože kolem něj roste množství spekulací a vzniká prostor pro šílená a nepravdivá obvinění. Což není dobře,“ míní Holiš.