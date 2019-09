Policie aktuálně pátrá po 11 dětech, letos jich hledala už přes tisíc

Novinářům to ve čtvrtek řekl ředitel odboru pátrání policejního prezidia Jan Rybár. Stalo se tak při příležitosti mezinárodní konference neziskové organizace Amber Alert Europe, která se v Praze koná už podruhé. Organizace sdružuje na 21 povětšinou evropských zemí a Česko jí čestně předsedá.

„Ze všech specialistů a expertů v Evropě, které znám, je právě česká policie jedna z nejlepších a jde příkladem ostatním,“ ocenil Čechy zakladatel organizace Frank Hoen s tím, že je tomu tak především kvůli ochotě policistů a ministerstva vnitra zapojovat do pátrání veřejnost a nové technologie. Klíčová je podle něj také dobrá spolupráce se zahraničními kolegy.

„Je to o tom, že se tu odborníci potkávají osobně a předávají si kontakty. Při těch samotných případech je pak důležité, že si dokážeme rychle předat informace,“ osvětlil ředitel kriminální policie a vyšetřování Michal Foit.

Tématy konference jsou, kromě předání zkušeností a poznatků mezi evropskými policejními experty, důvody, které děti mohou k útěku z domova mít.

„Policie by se měla totiž zajímat o to, proč dítě z domova uteklo, abychom jej nevypátrali a nevrátili ho naopak do nějaké „jámy lvové“, někam, kde je týráno či zneužíváno,“ vysvětlil Rybár.