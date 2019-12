Pavel vděčí za svůj život pohotovému hasiči odnaproti

„Přibližně po půl hodině se povedlo obnovit krevní oběh. Byla to velká úleva a já musím říct, že šlo o skvělou spolupráci všech zúčastněných. Paní Hanky, našich operátorů, Marka a všech záchranářů,“ říká lékařka jihomoravské záchranné služby Sylva Havelková. Na místo dorazil i vrtulník, aby byl pacient co nejrychleji a nejšetrněji za stálé péče přepraven na koronární JIP Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně.

Pro Marka Hunkaře, který následující den oslavil třiatřicáté narozeniny, to byla samozřejmost, která patří k jeho práci. Pochází z hasičské rodiny, děda, strýc i otec načichli hasičstvím a on sám již od osmi let následoval jejich vzor. Patnáct let už vyjíždí k požárům a dalším zásahům, posledních devět let i jako profesionální hasič.