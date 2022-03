Otec měl ubodat svého čtrnátiletého syna. Jeho kamarádi jsou zdrceni

Ještě ráno si spolu dopisovali. „Domluvili jsme se, že půjdeme odpoledne ven. On se těšil, že mu dorazí jako dárek mikina, a chtěl mi ji ukázat. Dneska totiž slavil čtrnácté narozeniny,“ řekl Právu jeho blízký kamarád.

On i jeho další dva přátelé, jejichž jména redakce zná, byli z neštěstí zdrceni. „Je to hrozné. Nemůžeme tomu uvěřit. Ještě v pondělí jsme si byli všichni, včetně jeho táty, společně zahrát fotbal. A teď už tady náš kamarád není,“ litovali.

Muž si způsobil těžká zranění, v kritickém stavu ho transportoval vrtulník do plzeňské fakultní nemocnice. Právě jeho kriminalisté z vraždy podezřívají a ve věci už zahájili úkony trestního řízení. „Nemůžu se z toho pořád vzpamatovat. Co bylo sakra spouštěčem, že to muselo dojít takhle daleko,“ přemítala žena.