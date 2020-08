Obžaloba exšéfů ROP Severozápad je zdrcující

Druhý jmenovaný byl rovněž v minulosti vlivným politikem ODS, starostou Chomutova a senátorem. Také byl pravomocně odsouzen za korupci.

Právě jemu a Ježkovi dávali nyní obžalovaní někdejší ředitelé ROP Severozápad Petr Vráblík a po něm od prosince 2009 do března 2011 i Petr Kušnierz podle státního zástupce povinně písemné i ústní „reporty“ o činnosti úřadu.

Dokonce ani nemuseli chodit daleko, protože firma, v níž oba podnikatelé figurovali, měla sídlo v 5. patře stejné budovy v Ústí nad Labem, do které se nastěhoval ROP. A do tohoto patra tedy Vráblík s Kušnierzem chodili na tzv. slyšení.