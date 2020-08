Nemohla se dovolat synovi, pak zjistila, že uhořel

„Věděla jsem, že jdou v sobotu ke známým na tu narozeninovou oslavu. Když jsem zjistila, co se tam stalo, tak jsem se jim snažila dovolat. Nedařilo se mi to. Psala jsem i na svůj profil na Facebooku, zda mého syna v neděli či v pondělí někdo neviděl, zda s ním nemluvil,“ líčila matka.

„Ano, vím o tom. Znala jsem je. Byla to mladá a krásná rodinka. Myslím, že se brali teprve před pěti lety. Ta holčička byla strašně talentovaná snad na všechno. Její táta měl pořád úsměv od ucha k uchu. Vlastně oni všichni byli takoví pohodoví. Je to tragédie. Přišli jsme jim se synem zapálit svíčku a donesli jsme i plyšáka,“ svěřila se Právu paní Hanka, která bydlí v sousedním panelovém domě. „Naštěstí jsme byli až do neděle na dovolené, tak jsme to tady nezažili. Sousedé někteří z toho mají psychické problémy,“ dodala ještě žena.