Na silnicích zemřelo v říjnu 45 lidí, o devět víc než o rok dříve

Podle šéfa dopravní policie je počet mrtvých za letošní říjen i pod průměrem říjnových obětí za pět a 15 let. V uplynulých pěti letech v říjnu zahynulo na silnicích v průměru 50 lidí a průměr počtu obětí říjnových nehod za 15 let činí 66, uvedl Zlý. Velký podíl na celkovém počtu úmrtí letos v říjnu měli řidiči osobních aut a motorek, kterých zahnulo při nehodách 15, respektive 11. Zlý uvedl, že mezi oběťmi bylo také sedm chodců, pět spolujezdců v osobních autech, čtyři cyklisté a tři řidiči nákladních aut.

Řidič na Hodonínsku narazil do stromu, na místě zemřel

Co do počtu obětí byly nejtragičtější neděle 3. října, středa 13. října a sobota 23. října, kdy si havárie vyžádaly shodně čtyři oběti. V dalších dvou dnech přibylo do statistik po třech mrtvých. Letošním zatím nejtragičtějším měsícem na českých silnicích byl srpen s 56 oběťmi. Následuje červenec se 47 a květen se 46 mrtvými při nehodách.