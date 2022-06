„Jsem nevinný,“ prohlásil muž souzený za vraždu ženy na úřadu práce v Praze

Jeho obhájkyně později jeho slova korigovala a označila za zkratku. „Byla to něco jako právnická zkratka, resp. zkratka obžalovaného,“ uvedla. Dvořák se podle policie loni po zadržení k činu přiznal. [ celá zpráva ]

Dvořák zastřelil loni 29. června zaměstnankyni Úřadu práce v Praze 2. Podle spisu proto, že mu v roce 2016 nepřiznala podporu v nezaměstnanosti. Dvořák vešel do kanceláře a bez varování, aniž by ženě dal jakoukoliv možnost se bránit, vytáhl pistoli a ženu zasáhl do břicha. Žena na následky zranění ještě týž den zemřela. Dvořáka po několika hodinách dopadla policie v centru Prahy.