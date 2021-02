Lékařka šíří výmysly o úmrtích po očkování

„Je to skupina cca padesáti lidí, fanatiků, kteří furt někde demonstrují. Jejich videa jsou často legrační. Ale zrovna u Křížové je to závažnější v tom, že jde o lékařku. Sice dělá estetickou chirurgii, ale někdo to může brát vážně, protože to říká lékařka,“ řekl Právu Cemper.