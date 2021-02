Kauza Stoka: měli zapojit i hlídače férovosti

Při zadávání zakázek lze využít služeb administrátorské firmy, která na sebe vezme zodpovědnost za přípravu akce. Výhodou může být to, že zakázka se řeší mimo působnost politiků, ovšem problém nastane ve chvíli, kdy je sám administrátor ovlivněný. To se podle státního zastupitelství mělo stát s několika zakázkami zadávanými radnicí Brno-střed v době, kdy zde podle obžaloby působila skupina v čele s bývalým místostarostou Jiřím Švachulou (dříve ANO).

Jeden z šéfů společnosti jednal kromě Liškutina i s dalšími dvěma obžalovanými, s Pavlem Ovčarčinem a Jiřím Hosem. „Říkali, že vědí, že jsme podali na radnici nabídku na administraci zakázek, a že vypadá, že by to mohlo být úspěšné. S odstupem to ale vidím tak, že ta jejich návštěva byla nestandardní,“ vysvětlil schůzku při jednání u brněnského krajského soudu, který případ rozplétá, jednatel firmy. „Nic mi nenabízeli a nic nechtěli,“ dodal.

Ovčarčin ale v přípravném řízení uvedl, že kontaktů po návštěvě ve firmě bylo víc. „Po seznámení jsem ho navštěvoval sám a je možné, že informaci, která společnost by měla vyhrát, jsem mu předal. On na to reagoval tak, že pokud to bude možné, tak to půjde,“ vypověděl. Naopak Hos protizákonné jednání jednoznačně popřel.