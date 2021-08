Jeřáb přijel vyprostit havarovanou lokomotivu. Práce komplikuje déšť a bahno

"Poškozených je zhruba 200 až 300 metrů kolejí a musí se vyměnit výhybka. Přesně se to ukáže, až tam ty vlaky nebudou a celé se to projde," řekla mluvčí SŽ Radka Pistoriusová. SŽ tam teď naváží pražce, které se budou měnit. Pokud těžký jeřáb odstraní lokomotivu a regionální vlak kolem dnešního poledne, je podle mluvčí možné dodržet termín zprovoznění jednokolejné trati do pátečních 18.00.