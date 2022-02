Družku měl umlátit kabelem a koštětem. K ženám se chová strašně, popsali svědci

Muž i žena se údajně potýkali se závislostí na drogách. Žili spolu přes deset let a podle svědků, kteří u soudu ve středu vypovídali, má Podr velmi nebezpečnou povahu.

„Je to výbušný, agresivní člověk, ale na druhou stranu, když někdo z rodiny potřeboval pomoci, tak pomohl. Strašný problém je však u něho výbušnost a to, jak se chová k ženám. Pro něj jsou ženy míň než člověk. On rozdává příkazy, a když ženy nefungují tak, jak chce, křičí, vyhrožuje a mlátí věcmi,“ popisovala povahu muže svědkyně.