Chlapci s tetanem z Blanenska se výrazně ulevilo

Dítě onemocnělo tetanem, který se projevuje křečemi a může skončit i smrtí, protože je jeho matka nenechala proti tomuto onemocnění naočkovat. Odůvodnila to svojí domněnkou, že preventivní očkování u ní samotné spustilo roztroušenou sklerózu. Chlapec onemocněl poté, co si strčil zrezivělou knoflíkovou baterii do nosu.