Novinky, ČTK

Nehoda se stala před 9:00. Záchranáři k nehodě poslali šest sanitek včetně dvou lékařů a leteckou záchrannou službu.

Tři zranění byli převezeni do Fakultní nemocnice v Hradci Králové, z toho jeden letecky, další do nemocnic v Chrudimi a Pardubicích. "Všechno byli muži kolem 30 let," řekl mluvčí zdravotnické záchranné služby Aleš Malý. První informace hovořily až o sedmi zraněných.

Příčiny nehody zatím nejsou známy.