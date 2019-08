bad, Novinky

Nejvyšší soud nařídil soudu upřesnit, proč byla Vitásková zproštěna obžaloby.

„Žaloba sice byla podána v době, kdy existovalo rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci, které založilo nezákonnost stíhání. Avšak v době po podání žaloby Nejvyšší soud rozsudek Vrchního soudu v Olomouci zrušil,“ odůvodnil zamítavé stanovisko soudce Ondřej Růžička.

Právní zástupce Vitáskové Pavel Kohút sice u soudu řekl, že Vitásková bude obžaloby tak jako tak zproštěna. Jde jen o formální záležitost. „Máme za to, že materiálně žalobkyně zproštěna je,“ řekl Kohút.

Soudce Růžička podotkl, že ke dni jednání Vitásková zproštěna pravomocně není. „V době vyhlášení rozsudku je soud vázán skutkovým stavem řízení. Soud nemůže předjímat, jakým způsobem trestní řízení vůči žalobkyni dopadne,“ řekl Růžička.

Což ostatně poznamenala i Kateřina Tomášková z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkoprávních. „Ke dni tohoto jednání nemáme odpovědnostní titul,“ uvedla Tomášková s tím, že řízení může trvat nějakou dobu, a žaloba tak může nabrat jinou podobu.

Soud musí upřesnit, proč byla zproštěna



V roce 2016 poslal brněnský soud Vitáskovou na osm a půl roku do vězení. Podle soudu vytvořila podmínky, aby mohly zůstat v provozu fotovoltaické elektrárny, které dostaly výhodnou výkupní licenci, i když na ni neměly nárok. O dva roky později Vrchním soudem v Olomouci byla Vitásková zproštěna obžaloby.

Podle odvolacího soudu se nepodařilo prokázat, že se stal skutek, za který byla stíhaná. Rozhodnutí ale následně na základě dovolání nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana zrušil Nejvyšší soud a požaduje upřesnit důvody pro zproštění Vitáskové.

V kauze byli odsouzeni bratři Zdeněk a Alexandr Zemkovi, majitelé elektráren Saša-sun a Zdeněk-sun, na devět, resp. šest let. Další čtyři obžalovaní si odpykávají tresty od čtyř do sedmi let.