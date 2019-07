ok, Novinky

Napadení se odehrálo již 1. června nad ránem v Pražské ulici, policie o něm informovala ve středu. Podle policistů jedna z dívek nejprve před občerstvením ve snaze vyprovokovat konflikt hodila po muži dlažební kostku, která jej trefila do hlavy.

Druhý muž chtěl situaci uklidnit, ale další dívka jej kopla do nohou. K ní se přidal stejně starý kamarád, který muži uštědřil rány do hlavy. „To bylo z pohledu útočníka zřejmě málo, proto následně fyzicky napadl druhého poškozeného. Toho také několikrát udeřil pěstí do hlavy, čímž mu způsobil zranění, které si vyžádalo lékařské ošetření a několikatýdenní rekonvalescenci,“ uvedla mluvčí policie Eva Hašlová.

Dívka a mladík ale uráželi i další lidi a vyzývali je k vzájemnému napadání. Napadení dalšího muže zabránila jen náhoda, když se vyhnul letící pěsti.

Dívkám bylo sděleno podezření z pokusu o ublížení na zdraví a výtržnictví, mladíkovi z ublížení na zdraví a výtržnictví. Všem hrozí až tři roky vězení. Případ bude projednáván ve zkráceném řízení.