Zdeněk Seiner, Právo

Seniora přepadl letos v únoru v jeho garáži, do které na poměrně opuštěném místě pod viaduktem v České Třebové parkoval fabii. Nejprve jej praštil pěstí, ale když se napadený začal bránit, vytáhl nůž. Bodal do hrudi i do spánku. Chlubna mu sebral celou hotovost, kterou u sebe napadený muž měl - 500 korun. Vrtulník napadeného převezl do královéhradecké fakultní nemocnice.

Přestože měl v těle deset těžkých ran, podařilo se jej zachránit. O tom, že senior měl tvrdý kořínek svědčí i to, že po vražedném útoku ještě nasedl do auta, krokem a „na blikačkách” dojel domů. Až jeho manželka zavolala záchranku a policii.

Pachatele během několika hodin dopadli zkušení třebovští kriminalisté, znalci místních poměrů. Před soudem se Chlubna vymlouval na „tíživou životní situaci“. Neměl zaměstnání, neměl peníze, vyhodili ho z ubytovny, byl na drogách. Před soudem neprojevil upřímnou lítost nad spáchaným skutkem. „Tížilo mě svědomí, užíral jsem se,“ litoval spíš sebe než napadeného.

Těšil se na důchod



Před soudem ze sebe vysoukal formální omluvu, kterou zřejmě Chlubnovi doporučil advokát. Poškozený senior reagoval slovy: „Co je mi to platný? To mi nepomůže!“ Za tento emotivní výkřik jej předsedkyně soudu Anna Sobotková nepokárala, přestože mluvil bez vyzvání. Byla k němu mimořádně ohleduplná, dokonce mohl vypovídat vsedě.

Devětasedmdesátiletý po brutálním útoku a následném téměř dvouměsíčním léčení zhubl o dvacet kilogramů. Je přesvědčen, že následky napadení výrazně ochudily jeho život. „Těšil jsem se na důchod, chtěl jsem si ho užít na zahradě. Teď mi stačí ji jenom přejít a jsem vyřízenej,“ svěřil se Právu.

Státní zástupkyně Eva Faltusová Chlubnův útok klasifikuje jako pokus o vraždu. Protože jde o čin s jednoznačným loupežným podtextem, lze čekat, že navrhne trest v horní polovině rozpětí trestu za vraždu ve stádiu pokusu. Mladíkovi hrozí 15 až 20 let vězení.