Pavel Orholz, Právo

Sama Krajčová před soudem i dříve při výslechu u policie odmítla vypovídat. Psycholog Václav Šnorek však naznačil, že nehrála podřadnou roli.

„Byla tam řada bodných a řezných zranění. Je mnohem pravděpodobnější, že v podobné situaci by byla aktivní. Nelze vyloučit ani to, že by se přidala, aby pomohla. Ještě je tam jeden aspekt, kdo čin naplánoval. Pokud by to naplánovala, byla by v průběhu činu aktivní. V opačným případě by byla podřízeným účastníkem,“ vysvětlil Šnorek.

Ján Moncoľ u soudu (28.května 2019)

FOTO: Pavel Orholz, Právo

Znalec rovněž zmínil, že Moncoľ trpí narcistní poruchou osobnosti. Zakládá si na své kriminální minulosti a nečiní mu problém jednat v rozporu se zákonem. Na druhé straně byl v průběhu přípravného řízení vstřícnější. Krajčová naopak působí daleko chladnějším dojmem.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Obžalovaní u soudu (28. května 2019)

„Její osobnost vybočuje z širší normy. Má neuspořádané prožívání se sklonem k neadekvátním reakcím. Je poměrně opatrná v tom, jak dalece nechá lidi nahlédnout do toho, co prožívá. Je citově vyprahlá, zřejmě po zkušenostech z dětství. Má snahu opatřit si, co jí chybí bez ohledu na prostředky. Vadí jí, že některé věci nemá a chce je mít. Má agresivní vlastnosti,“ konstatoval Šnorek.

Ani u jednoho se podle něj neprokázaly při psychologickém vyšetření známky lítosti. „Nezachytili jsme je,“ dodal Šnorek

K vraždě v mobilním domku došlo 7. ledna loňského roku. Podle obžaloby Moncoľ s Krajčovou staršího muže i jeho manželku ubodali po hádce kuchyňskými noži. Zasadili jim přes dvacet ran a oběti na místě vykrvácely.

Pachatelé pak vzali klíče od bytu v Záhoří a ukradli trezor, ve kterém bylo 400 tisíc korun. Za loupežnou vraždu jim hrozí až výjimečný trest doživotí.