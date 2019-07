mhr, Právo

„Mezi oběma muži pravděpodobně došlo ke slovní rozepři, která přerostla ve fyzickou potyčku. Mladší z mužů měl nožem zaútočit na staršího muže, kterého velmi vážně zranil. Oba muži se znali a bydleli v pronajatém bytě, každý ve svém pokoji,“ řekl Právu v úterý policejní mluvčí Libor Hejtman.

Oznámení o nalezení zraněného devětatřicetiletého muže přijali podle něj policisté 24. července dopoledne od záchranné služby. Vzhledem k tomu, že policisté zjistili významné rozpory ve výpovědi třiadvacetiletého muže, pachatele zadrželi a následně jej obvinili.

„Motiv činu vyšetřovatelé zjišťují,“ poznamenal Hejtman s tím, že obviněný muž nebyl v minulosti stíhán pro trestnou činnost.

„Kriminalisté podali státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí muže do vazby, který soud akceptoval a poslal muže do vazby,“ doplnil Hejtman. Obviněnému hrozí za trestný čin vraždy ve stadiu pokusu trest odnětí svobody na deset až osmnáct let.